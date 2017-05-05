Операції проти ісламістів у Сирії продовжуватимуться попри "зони безпеки" – Пентагон

У Пентагоні припускають, що удари проти угруповання «Ісламська держава» у Сирії продовжуватимуться всередині так званих «деескалаційних зон» попри заяви Росії, що вони закритими для авіації міжнародної коаліції.

Як повідомляє Радіо Свобода, речник Пентагону Адріан Ранкіне-Ґалловей заявив 5 травня, за кілька годин до набуття чинності російським планом щодо «зон безпеки», що коаліція продовжуватиме операції проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», де б вони не перебували.

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Ранкіне-Ґалловей наголосив, що США не є учасником угоди про створення у Сирії так званих «зон безпеки», яку 4 травня в Астані підписали Росія, Туреччина та Іран.

Раніше у п’ятницю представник Росії на мирних переговорах щодо Сирії Олександр Лаврентьєв заявив, що «зони безпеки» будуть закритими для авіації міжнародної коаліції. Але пізніше він зазначив, що коаліція зможе й надалі проводити операції у певних районах. Він не уточнив, чи є всередині створюваних зон безпеки осередки угруповання «Ісламська держава».

У четвер Росія, Туреччина й Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії. Меморандум передбачає встановлення чотирьох «зон деескалації» у різних частинах Сирії, де внаслідок 6-річної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей.

Угода передбачає заборону всіх військових польотів над цими зонами, тому неясно, чому російський дипломат виділив саме коаліцію під проводом США.

Сполучені Штати заявили, що «підтримують будь-які зусилля, які можуть сприяти деескалації насильства в Сирії». Водночас у Вашингтоні висловили занепокоєння з приводу ролі Ірану і додали, що Росія має забезпечити дотримання угоди про деескалацію з боку сирійського уряду.

Сирійська озброєна опозиція 4 травня відкинула план Росії щодо створення у Сирії зон безпеки, назвавши це загрозою для цілісності країни, зазначивши також, що не визнаватиме Іран гарантом безпеки жодного плану щодо припинення вогню.

Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран. Іран і Росія підтримують сирійський уряд у війні, Туреччина підтримує опонентів Асада.