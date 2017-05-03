У Сирії залишились десятки тонн хімічної зброї – прем’єр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Сирії залишилась хімічна зброя. Про це посадовець заявив в ефірі одного із телеканалів, пишуть «РИА Новости».

Нетаньяху зазначив, що у Сирії досі знаходяться десятки тонн хімзброї.

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"Передовсім, там залишилося хімічна зброя. Нехай і лічені відсотки (колишнього арсеналу - ред), але це все одно десятки тонн... "Я обіцяю вам, що, якщо кому-небудь коли-небудь прийде в голову думка застосувати зброю масового ураження проти нас, він піддасть страшній небезпеці самого себе", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сирія досі має певну кількість хімічної зброї.

"Я можу авторитетно сказати, що вони зберегли частину (хімічної зброї, - ред.). Це є порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і це має обговорюватися на дипломатичному рівні", - сказав Меттіс.