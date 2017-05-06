США планують продати Саудівській Аравії зброї на мільярди доларів - Reuters

США планують продати Саудівській Аравії системи протиракетної оборони THAAD, програмне забезпечення для контролю і управління бойовими діями, а також відновити переговори про постачання чотирьох багатоцільових бойових кораблів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

За даними видання, у Вашингтоні активно працюють над поліпшенням відносин з Ер-Ріядом, на яких не кращим чином позначилася ядерна угода з Іраном при Бараку Обамі. У Білому домі планують підписати з традиційними союзниками збройові контракти на мільярди доларів.

Зокрема, обговорюється угода Lockheed Martin із постачання Саудівській Аравії систем ПРО THAAD на суму близько мільярда доларів. Крім того Ер-Ріяд, можливо, придбає у компанії комплекси програмного забезпечення C2BMC для контролю і управління бойовими діями, а також для супутників.

Читайте такожІран заявив ООН про готовність до діалогу з Саудівською Аравією

Велика ймовірність купівлі Саудівською Аравією у США багатоцільових бойових кораблів. Угода на 11,5 мільярда доларів була узгоджена Держдепартаментом ще в 2015 році і, як наголошується, може стати першим за кілька десятиліть випадком продажу американських військових судів іншим країнам.

Крім того, ведуться переговори про постачання Ер-Ріяду бомб Paveway з лазерним наведенням, виробництва компанії Raytheon, і бронебійних боєприпасів. Обговорення можливих угод прискорено в останні тижні у зв'язку з запланованим візитом президента Дональда Трампа в Ер-Ріяд.

Reuters зазначає, що експорт американської зброї контролює Конгрес США з тією метою, щоб інший союзник США на Близькому Сході - Ізраїль - міг зберегти військову перевагу над своїми сусідами.