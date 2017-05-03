У мережі з’явились фото розгорнутого протиракетного комплексу США у Південній Кореї

У мережі з’явились фото системи протиракетної оборони THAAD, яку США розгорнули у Південній Кореї у зв’язку із загрозою ракетного удару з боку КНДР. Світлини опублікував у своєму Twitter користувач Aldin.

Зазначається, що американські системи розмістили у місті Сончжу у Південній Кореї.

Як повідомляв УНІАН раніше, можливості пускових установок і обладнання протиракетних систем THAAD перехоплювати північнокорейські ракети поки є обмеженими, заявили у Пентагоні.

На приведення системи у повну боєздатність знадобиться ще кілька місяців. Американські військові оголосили про прибуття системи в Південну Корею на початку березня на наступний день після того, як Північна Корея запустила чотири балістичні ракети.