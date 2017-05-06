У Франції через "дні тиші" перед виборами заборонили говорити про витік листів штабу Макрона

Виборча комісія Франції попередила, що за поширення інформації, викраденої хакерами в штабі Емманюель Макрона, можуть притягнути до кримінальної відповідальності, повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням, політикам та ЗМІ заборонено розповідати про витік або коментувати зміст листів.

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Відзначається, що поширювати ці матеріали заборонено в рамках загальної заборони на передвиборну агітацію у "дні тиші", яа буде діяти до завершення голосування.

Говорити про вкрадені листи штабу Макрона буде дозволено тільки після 20:00 за місцевим часом у неділю, коли закриються виборчі дільниці.

Але про викрадені хакерами документи штабу Макрона все одно продовжують говорити, зазначає агентство.

Днем раніше викрадені документи з'явилися на сайті-файлообміннику. За словами штабу Макрона, ці файли були викрадені кілька тижнів тому після хакерської атаки на особисті і робочі поштові скриньки функціонерів партії.