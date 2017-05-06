Хакери викрали велику частину листів штабу Макрона

Хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю велику частину електронних листів штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

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Користувач під ніком Emleaks виклав на файлообмінник Pastebin близько 9 гігабайт викрадених листів. Рух Макрона "Вперед!" підтвердив, що їх зламали.

"Рух Вперед!" став жертвою масштабного і скоординованого злому..., що призвело до поширення в соціальних мережах різної внутрішньої інформації", - йдеться в заяві.

Співробітник міністерства внутрішніх справ Франції відмовився від коментарів.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції, в який вийшли центрист Еммануель Макрона і лідер ультраправих Марін Ле Пен, відбудеться 7 травня. Опитування прогнозують Макрону переконливу перемогу з результатом 60%.