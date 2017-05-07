У Франції занадто худі моделі опиняться поза законом

З 6 травня у Франції набув чинності новий закон, згідно з яким занадто худим дівчатам буде заборонено працювати моделями. Про це повідомляє французьке видання The Local, передає РБК.

Як повідомляє видання, новий закон зобов'яже всіх моделей, що працюють у Франції, надавати довідки від лікаря, що їх індекс маси тіла знаходиться у нормі (не менше 18,5) і вони не мають інших серйозних проблем зі здоров'ям.

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За даними видання, відповідна довідка буде дійсна лише два роки. Роботодавці, які порушать закон, будуть нести відповідальність аж до шести місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі до $82,5 тис.

Крім того, з 1 жовтня наберуть чинності обов'язкові правила щодо маркування відретушованих рекламних фотографій моделей.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на міністра охорони здоров'я Марісоль Турен, такі заходи продиктовані турботою про здоров'я не тільки моделей, але й усіх жителів Франції. Крім того, закони допоможуть уникнути просування «недосяжної ідеї краси» серед молоді і комплексу неповноцінності, що, в свою чергу, веде до хронічного недоїдання.

У 2015 році парламент вніс законопроект, в якому пропонувалося вводити нормативні показники індексу маси тіла моделей. Після заперечень модельних агентств вимоги пом'якшили, надавши можливість встановлювати такі норми лікарям.