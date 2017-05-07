На президентських виборах у Франції явка виборців вже склала майже 30% (фотогалерея)

У другому турі на виборах президента Франції явка виборців станом на 12:00 (13:00 за київським часом) становить 28,23%. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції в Twitter.

Більшість дільниць закриється о 19:00 (о 20:00 за Києвом), але у деяких великих містах вони працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Наступні дані про явку будуть опубліковані близько 17:00 за Парижем. Перші орієнтовні результати будуть опубліковані близько 20:00.

Якщо переможе Макрон, він стане наймолодшим президентом Франції в історії П'ятої Республіки. Якщо переможе Ле Пен, вона у свої 48 років стане першою жінкою президентом.

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Як повідомляв УНІАН, у першому турі президентських виборів у Франції, який відбувся 23 квітня, Макрон набрав 24,01%, а його суперниця Ле Пен - 21,3% голосів виборців.