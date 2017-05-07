У Франції сьогодні проходить другий тур президентських виборів

У Франції в неділю пройде другий тур виборів президента країни, за підсумками якого буде обраний новий глава держави.

За пост президента Франції ведуть боротьбу кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон.

Як повідомляє Еuronews, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів вже у суботу. Зазначається, що порівняно з першим туром активність виборців тут помітно зросла. Зокрема, це стосується Французької Гвіани і Антильських островів.

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У виборах також змогли взяти участь французькі виборці з країн Північної та Південної Америки. У Монреалі, незважаючи на сильну зливу, люди за годину до відкриття стали збиратися біля виборчих дільниць, у однієї з яких вишикувалася 2-кілометрова черга.

На дев'яти виборчих дільницях в Нью-Йорку також було досить жваво. Підрахунок голосів здійснюється на місці, після чого інформація передається в Париж. Результати місцевого голосування будуть оголошені не раніше, ніж завершиться загальний підрахунок голосів.

Раніше повідомлялося, що Макрон напередодні другого туру збільшив відрив від Ле Пен.