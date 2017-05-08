В Естонії почалися масштабні двотижневі навчання НАТО "Весняний шторм–2017". Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони країни, пише 112.ua.

Згідно з повідомленням, навчання пройдуть на півночі і північному сході країни з 8 по 25 травня. У них братимуть участь близько 9 тис. осіб. Понад 2 тис. з них — іноземні військовослужбовці. Зокрема, своїх військових в Естонію направили такі країни: Великобританія, Німеччина, Франція, Литва, Латвія, Польща, Канада, США, Україна, Нідерланди, Фінляндія, Грузія, Швеція та Іспанія.

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Нагадаємо, Північноатлантичний союз зміцнив свою присутність на сході Європи після російської анексії Криму і початку війни на Донбасі. Цьогоріч підрозділи НАТО на чолі з Німеччиною, Канадою та Великобританією будуть розгорнуті в Литві, Латвії та Естонії.