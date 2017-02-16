НАТО планує, що батальйони на східних рубежах Альянсу стануть цілком функціональними у червні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс розміщує чотири батальйони на своїх східних рубежах не для провокування конфлікту.
Столтенберг розповів, що сьогодні погодили рішення модернізувати командну структуру НАТО, на основі рекомендацій вищого командування Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.
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Також генеральний секретар НАТО розповів, що була отримана оновлена інформація щодо розміщення нових сил стримування в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
«Війська почали прибувати й ми очікуємо, що чотири багатонаціональні бойові групи будуть цілком функціональними до червня. Вони є чітким відображенням трансатлантичної єдності та рішучості НАТО, і вони надсилають чітке повідомлення будь-якому потенційному агресору», – заявив Столтенберг. Він сказав, що розгортання цих сил відбувається з метою зміцнення оборонного потенціалу та є зваженим рішенням.
Також Столтенберг заявив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією й тому не буде намагатися відповідати їй розміщенням такої ж кількості військових та техніки, яку має Росія.
«Наша мета полягає в тому, щоби запобігти конфлікту, не провокувати його», – заявив Столтенберг.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Столтенберг назвав країни, які погодилися бути частиною багатонаціональної бригади, що посилить присутність Альянсу в регіоні Чорного моря, а також назвав країни – члени, які сформують багатонаціональні батальйони на східних кордонах НАТО.
«Я гордий повідомити, що багато інших союзників підтвердили свій внесок у ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Великої Британії в Естонії. Румунія та Велика Британія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі», – повідомив він.