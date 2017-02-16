НАТО планує, що батальйони на східних рубежах Альянсу стануть цілком функціональними у червні

Столтенберг розповів, що сьогодні погодили рішення модернізувати командну структуру НАТО, на основі рекомендацій вищого командування Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

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Також генеральний секретар НАТО розповів, що була отримана оновлена інформація щодо розміщення нових сил стримування в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

«Війська почали прибувати й ми очікуємо, що чотири багатонаціональні бойові групи будуть цілком функціональними до червня. Вони є чітким відображенням трансатлантичної єдності та рішучості НАТО, і вони надсилають чітке повідомлення будь-якому потенційному агресору», – заявив Столтенберг. Він сказав, що розгортання цих сил відбувається з метою зміцнення оборонного потенціалу та є зваженим рішенням.

Також Столтенберг заявив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією й тому не буде намагатися відповідати їй розміщенням такої ж кількості військових та техніки, яку має Росія.

«Наша мета полягає в тому, щоби запобігти конфлікту, не провокувати його», – заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Столтенберг назвав країни, які погодилися бути частиною багатонаціональної бригади, що посилить присутність Альянсу в регіоні Чорного моря, а також назвав країни – члени, які сформують багатонаціональні батальйони на східних кордонах НАТО.

«Я гордий повідомити, що багато інших союзників підтвердили свій внесок у ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Великої Британії в Естонії. Румунія та Велика Британія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі», – повідомив він.