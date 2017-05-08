Новообраний президент Франції Еммануель Макрон офіційно заступить на посаду президента 14 травня. Про це повідомляє сайт телеканалу France24.

Чинний президент Франсуа Олланд заявив, що він залишить свій пост у неділю, 14 травня. Відповідно, Макрон офіційно стане президентом 14 травня.

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Як відомо, Емануель Макрон, який є лідером руху «Вперед!» впевнено здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Франції. Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,1% виборців.