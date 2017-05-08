Макрон офіційно заступить на посаду президента 14 травня
14:54, 08 травня 2017Світ
247
Олланд заявив, що він залишить свій пост у неділю.
Еммануель Макрон / REUTERS
Новообраний президент Франції Еммануель Макрон офіційно заступить на посаду президента 14 травня. Про це повідомляє сайт телеканалу France24.
Чинний президент Франсуа Олланд заявив, що він залишить свій пост у неділю, 14 травня. Відповідно, Макрон офіційно стане президентом 14 травня.
Читайте такожУ Європі мають з полегшенням сприйняти перемогу Макрона на виборах президента Франції - ЗМІ
Як відомо, Емануель Макрон, який є лідером руху «Вперед!» впевнено здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Франції. Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,1% виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори президента Франції