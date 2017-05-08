У Франції оприлюднили остаточні результати виборів президента

Незалежного кандидата та лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,1% виборців. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Франції на основі підрахованих 100% голосів.

Зокрема, за Макрона проголосували 20 мільйонів 753 тисячі 798 виборців.

Його опонент від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен отримала 33,9% голосів французів, або 10 млн 644 тис. 118 чоловік.

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За оновленими даними, всього у другому турі виборів могли проголосувати 47 млн 568 тис. 588 виборців. З них участь у виборах взяли 35 млн 467 тис. 172 людини, що складає 74,56%.

12 млн 101 тис. 416 французів з правом голосу не брали участь у голосуванні, що складає 25,44%. Разом з тим, 11,47% бюлетенів були зіпсованими або порожніми.