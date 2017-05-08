Юнкер звинуватив Францію у марнотратстві
15:54, 08 травня 2017Світ
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Юнкер сказав, що "так довго тривати не може".
Жан-Клод Юнкер / REUTERS
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Франція витрачає занадто багато коштів «в непотрібних місцях», передає Reuters.
Даний коментар надійшов через день після перемоги лідера французького руху «Вперед!» Еммануеля Макрона на президентських виборах в країні.
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«З Францією у нас особлива проблема. Французи занадто багато витрачають, вони витрачають занадто багато грошей в непотрібних місцях. Так довго тривати не може», — сказав Юнкер.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла допомогти Макрону боротися з безробіттям у Франції та економічною нестабільністю в Європі.
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