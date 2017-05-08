Євродепутат назвала країну, до якої Макрон здійснить свій перший візит

Німеччина буде першою країною, яку відвідає обраний президент Франції Еммануель Макрон з політичним візитом.

Це підтвердила в ефірі телеканалу CNews Сільві Гулар, євродепутат представник партії "Демократичний рух", яка виступає на підтримку лідера руху "На марші", передає ТАСС.

"Перший свій візит Еммануель Макрон як президент здійснить у Німеччину", - сказала Гулар.

Читайте також"Пролітаючи, як фанера над Парижем": соцмережі відреагували на поразку "подруги Путіна" на виборах у Франції

Вона уточнила, що "цілком ймовірно, що перед поїздкою до Німеччини Еммануель Макрон відвідає підрозділи французьких військ, що "діють за кордоном". Сам Макрон не відкидав такої можливості у ході передвиборчих інтерв'ю.

Нагадаємо, 7 травня, після оголошення результатів виборів, Еммануель Макрон вже провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка "минула у дуже теплій атмосфері", як повідомили представники його руху.