Тереза Мей обіцяє майже втричі скоротити потік мігрантів до Великобританії

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей пообіцяла виконати план Консервативної партії щодо скорочення щорічної імміграції до рівня 100 тисяч осіб. Очікується, що цей план буде оголошено у передвиборчій програмі партії наступного тижня, як повідомляє DW.

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За словами Мей, імміграція спричиняє великий тиск на людей невисокого достатку та соціальні служби. "Звичайно, щойно ми покинемо Європейський Союз, у нас буде можливість забезпечити контроль над нашими кордонами", - заявила Мей.

При цьому за 12 місяців станом на вересень минулого року до Великобританії прибули 273 тисячі мігрантів, що на 49 тисяч менше, ніж роком раніше. Прийнятними масштабами імміграції Мей назвала "десятки тисяч" осіб.