Мей і Макрон обговорили Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей обговорила з переможцем президентських виборів у Франції Еммануелем Макроном аспекти виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Відповідну інформацію поширила в ніч на понеділок, 8 травня, прес-служба британського уряду, як повідомляє DW.

Мей привітала Макрона з перемогою на виборах, зазначається у повідомленні. "Лідери коротко обговорили Brexit, і прем'єр-міністерка ще раз нагадала, що Сполучене Королівство хоче домогтися міцного партнерства з безпечним і процвітаючим Євросоюзом після того, як ми вийдемо з нього ", - повідомили на Даунінг-стріт.

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У британському уряді вказали на "унікальне партнерство Великобританії і Франції, що гарантує міцну основу для майбутньої співпраці". Привітав Макрона й глава британського МЗС Борис Джонсон, назвавши в Twitter його перемогу на виборах "дивовижною". Слова підтримки на адресу Макрона надіслали також мер Лондона Садок Хан і керівниця уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Натомість колишній лідер правопопулістської Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж розкритикував результат французьких виборів. Свою критику він опублікував у мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Фарадж назвав підсумки голосування "гігантським обманом". На його думку, Еммануель Макрон буде "маріонеткою" нинішнього глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.