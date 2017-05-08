Обама застерігав Трампа від призначення Флінна радником із нацбезпеки

Екс-президент США Барак Обама застерігав нинішнього главу держави Дональда Тампа від призначення Майкла Флінна радником з національної безпеки, повідомляє телеканал CNN з посиланням на колишніх чиновників адміністрації Обами.

Як наголошується, Обама попередив Трампа про Флінна під час їх зустрічі в Овальному кабінеті 10 листопада, через кілька днів після того, як Трамп був обраний президентом США.

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За даними CNN, Трамп тоді не звернув уваги на пораду Обами.

Раніше видання Washington Post повідомило, що Флінна попередили про небезпеку контактів з послом Росії.

Майкл Флінн був змушений подати у відставку в середині лютого в зв'язку зі скандалом. Тоді американські видання, посилаючись на анонімні джерела в спецслужбах, повідомили про телефонну розмову Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком, яка відбулася ще до офіційного вступу Трампа на посаду президента США. За версією ЗМІ, Флінн обговорював з Кисляком можливість скасування економічних санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів при новій адміністрації.