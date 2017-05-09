У Євросоюзі відзначили День перемоги над нацистською Німеччиною

У більшості країн ЄС у понеділок відзначали День перемоги у Другій світовій війні в Європі.

Як передає Euronews, зокрема, вшанування відбулися в країнах, що до кінця 1980-х років входили до комуністичного блоку, а тому День перемоги відзначали разом із СРСР – на наступний день.

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Україна 8 травня відзначала День пам‘яті та примирення.

У столиці Чехії Празі урочиста церемонія за участі прем‘єр-міністра Богуслава Соботки відбулася біля Національного монументу на Вітковій горі.

Військовики тримали історичні чеські армійські прапори. Політики і солдати поклали вінки і квіти до монументу.

У Варшаві польський міністр оборони Антоні Мачеревіч та ветерани зібралися біля могили невідомого солдата на майдані Пілсудського у Варшаві. День перемоги тут було перенесено з 9 на 8 травня лише 2 роки тому.