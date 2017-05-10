Зустріч Трампа і Лаврова у Білому домі проходитиме без участі преси - ЗМІ

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і міністра закордонних справ Сергій Лаврова у Білому домі проходитиме без участі преси.

Як повідомляє CNN, президент США повинен зустрітися сьогодні з главою МЗС РФ після звільнення Джеймса Комі з посади голови Федерального бюро розслідувань, що відбувається на тлі розбіжностей щодо розслідування ФБР можливого російського втручання у минулорічні американські президентські вибори.

Це буде перша зустріч такого високого рівня між новою Адміністрацією США та Москвою після інаугурації Трампа.

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Як повідомили у Білому домі, зустріч розпочнеться о 10:30 (17:30 за Києвом) в Овальному кабінеті та буде закритою для представників засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, у Вашингтоні вже розпочалася зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим. Очікується, що сторони обговорять ситуацію в Україні, Сирії та двосторонні питання.