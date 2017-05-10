Трамп несподівано звільнив директора ФБР, який вважає РФ найбільшою загрозою на Землі

Президент США Дональд Трамп у вівторок раптово звільнив директора ФБР Джеймса Комі, заявивши, що він вже не в змозі ефективно керувати бюро.

Комі був провідною фігурою у розслідуванні ФБР ймовірного втручання РФ в вибори президента США і можливої ​​змови Кремля з передвиборним штабом Трампа, повідомляє Reuters.

Його звільнення, швидше за все, додасть занепокоєності з приводу цілісності розслідування і відновить заклики до проведення незалежного розслідування, зазначає агентство.

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Директор ФБР також був втягнутий у суперечку навколо розслідування використання Клінтон приватного поштового сервера на посаді держсекретаря США під час першого президентського терміну Барака Обами.

«Дуже важливо, щоб ми знайшли нове керівництво для ФБР, яке відновить суспільну довіру і впевненість у життєздатності місії правоохоронних органів", – зазначив Трамп у листі до Комі, що був опублікований Білим домом.

Трамп пояснив в листі, що він прийняв рекомендацію генерального прокурора Джеффа Сешнса про те, що Комі вже не може забезпечити ефективне керівництво.

Термін перебування на посаді Комі мав завершитися у вересні 2023 року.

Про дане рішення повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер в короткому виступі перед журналістами, що стало несподіванкою.

56-річний Джеймс Комі, що неодноразово критикував Росію за її агресивну політику, був призначений на посаду голови ФБР 30 липня 2013 року Сенатом США за пропозицією президента країни Барака Обами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голова ФБР Джеймс Комі назвав Росію найбільшою загрозою з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей.