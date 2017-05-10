Лавров оголосив, де і коли зустрінуться Путін і Трамп

Президенти Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту «Великої двадцятки», який пройде в липні в Гамбурзі (Німеччина). Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні.

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«Президенти, коли говорили нещодавно по телефону, вже підтвердили, що будуть зустрічатися на полях саміту «двадцятки» в Німеччині у першій декаді липня. І сьогодні ми з Рексом Тіллерсоном говорили про те, як ми можемо просунутися по тим пунктам порядку денного, про яких я згадав — і по Сирії, і з інших питань, з тим, щоб до цієї зустрічі ми підготували якісь видимі, відчутні результати. Так що в будь-якому випадку вони побачаться в липні», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні без участі преси відбулися переговори Сергія Лаврова і Рекса Тіллерсона.