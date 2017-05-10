Лавров заявляє, що Трамп підтвердив зацікавленість у взаємодії з Росією

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з Трампом у Вашингтоні заявив, що президент США підтвердив зацікавленість у взаємодії з Росією. Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ.

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«Ми за один підхід всіх проблем не вирішимо, це абсолютно ясно. Але те, що є бажання рухатися саме в цьому напрямку, - це позитив», - сказав він.

«І президент Трамп чітко підтвердив свою зацікавленість в тому, щоб вибудовувати взаємовигідні, ділові, прагматичні відносини і щоб вирішувати проблеми. Ось це дуже важливо: що націленість і у президента Трампа, і у президента Путіна на конкретні результати», - підкреслив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні Лавров провів зустрічі з президентом США Трампом і держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.