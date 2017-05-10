Трамп після зустрічі з Лавровим заявив про бажання припинення війни у Сирії

20:27, 10 травня 2017
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Трамп назвав зустріч із Лавровим "дуже гарною".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Білому домі заявив про бажання досягти припинення війни у Сирії, як повідомляє Reuters.

"У нас була дуже, дуже гарна зустріч з паном Лавровим", - сказав Трамп журналістам після переговорів.

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"Ми хочемо досягнути, щоб вбивства, жахливі вбивства, припинилися у Сирії якомога скоріше і щоб усі працювали для такої розв'язки", - додав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Лавров за підсумками переговорів з Трампом заявив, що в Сирії треба робити ставку не на повалення президента країни Башара Асада, а на боротьбу з тероризмом.

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Теги: #Сирія#Трамп#Лавров