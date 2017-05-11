У США від екс-радника Трампа вимагають документи про зв'язки із Росією

Комітет сенату США з розвідки хоче отримати від колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна всі документи та записи про зв'язки з РФ, пише The New York Times.

Видання повідомляє, що Флінн отримав від комітету відповідну повістку, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами.

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Повістку Флінн отримав у зв'язку з тим, що добровільно він відмовився передати необхідну інформацію.

Також зазначається, що ненадання документів після отримання повістки може бути визнане неповагою до конгресу та загрожує штрафом або позбавленням волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, комітет з розвідки Сенату США вимагає від помічників президента Дональда Трампа, які працювали з ним під час передвиборчої кампанії, надати дані про роботу до і після президентських виборів, які пройшли в листопаді 2016 року.

Відповідні повідомлення були надіслані колишньому голові передвиборного штабу Полу Манафорту, екс-помічникам Трампа Картеру Пейджу і Роджеру Стоуну, а також колишньому помічнику американського президента з національної безпеки, генерал-лейтенанту у відставці Майклові Флінну.