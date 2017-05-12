Вибух у Римі: у поліції назвали версію події (відео)

Вибуховий пристрій, що спрацював у п'ятницю, 12 травня, біля будівлі поштового відділення в Римі, в якому також знаходиться одна з установ ООН, було обладнано таймером. Як пише Новое время, про це з посиланням на правоохоронців повідомляє італійський портал RaiNews.

Таким чином у поліції спростували первісне припущення про те, що бомба була керованою по радіо.

Як повідомляється, вона складалася з двох частин - безпосередньо вибухового механізму, а також ємності з горючою сумішшю.

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При цьому наголошується, що, незважаючи на повідомлення про два вибухи, обидва з них були викликані спрацьовуванням одного і того ж пристрою.

Наразі основною версією події правоохоронці розглядають "показовий акт" місцевих анархістів.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 травня, в Римі поблизу будинку, в якому розташовується одна з установ ООН, прогримів вибух.