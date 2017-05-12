В центрі Рима стався вибух
11:47, 12 травня 2017Світ
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Даних про жертв і постраждалих немає.
Причини вибуху в Римі ще з'ясовують / фото REUTERS
В центрі Рима в п'ятницю, 12 травня, стався вибух, повідомляють італійські ЗМІ. Даних про жертв і постраждалих немає, пише Російська служба ВВС.
За даними інформагентства АНСА, вибух стався біля входу в поштове відділення. Також повідомляється, що в результаті пошкоджено припаркований поруч автомобіль.
Агентство уточнює, що причини вибуху ще не встановлені, але не виключено, що в дію було приведено вибуховий пристрій.
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