В центрі Рима стався вибух

В центрі Рима в п'ятницю, 12 травня, стався вибух, повідомляють італійські ЗМІ. Даних про жертв і постраждалих немає, пише Російська служба ВВС.

За даними інформагентства АНСА, вибух стався біля входу в поштове відділення. Також повідомляється, що в результаті пошкоджено припаркований поруч автомобіль.

Агентство уточнює, що причини вибуху ще не встановлені, але не виключено, що в дію було приведено вибуховий пристрій.