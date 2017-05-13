Вищий суд Італії підтвердив вирок екс-капітану Costa Concordia у вигляді 16 років ув'язнення

Колишній капітан круїзного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттіно відправляється за грати через аварію, в результаті якої загинули понад 30 осіб.

Як передає DW.com, вищий суд Італії у п'ятницю, 12 травня, підтвердив вирок, згідно з яким 56-річний Скеттіно позбавляється волі строком на 16 років. Адвокати заявили, що їхній підзахисний негайно передасть себе в руки органів юстиції. Екс-капітан лайнера не був присутній на судовому засіданні в п'ятницю.

Франческо Скеттіно в січні 2012 року провів дуже близько від одного з островів свій лайнер, на борту якого перебували 4000 пасажирів. В результаті краху судна загинули 32 людини.

Читайте такожCosta Concordia перевозив наркотики італійської мафії - The Times

Прокуратура вимагала для Скеттіно значно більш суворого покарання у вигляді позбавлення волі на 26 років з урахуванням того факту, що капітан після аварії залишив потопаюче судно на рятувальному човні, незважаючи на те, що на борту лайнера ще залишалися люди.

Екс-капітан Costa Concordia завжди наполягав на своїй невинності і, щоб не потрапити у в'язницю, пройшов через всі судові інстанції. Його зусилля, однак, не увінчалися успіхом. Спочатку Скеттіно був засуджений до 16 років і одного місяця позбавлення волі в лютому 2015 року. Суд визнав його винним у вбивстві з необережності групи осіб.