Апеляційний суд Італії залишив у силі вирок екс-капітану круїзного лайнера Costa Concordia

Франческо Скеттіно, який залишається на волі, на засіданні суду не був присутній, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Після рішення Апеляційного суду він також поки залишиться на волі, так як у нього є право оскаржити рішення цієї судової інстанції.

Згідно з чинною в Італії юридичною практикою, обвинувачений може бути відправлений у в'язницю лише після розгляду справи всіма судовими інстанціями, включаючи Апеляційний і Верховний касаційний суд.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року суд першої інстанції італійського міста Гроссето засудив до 16 років і одного місяця позбавлення волі колишнього капітана Costa Concordia Франческо Скеттіно, визнаного винним у справі про катастрофу судна.

14 січня 2012 року 32 людини загинули більше 100 людей постраждали, коли судно напоролося на рифи біля берегів острова Джильйо в Тірренському морі. На борту судна перебували 4200 пасажирів і членів екіпажу.