Партія Меркель лідирує на регіональних виборах у Північному Рейні-Вестфалії

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), лідером якої є канцлер ФРН Ангела Меркель, лідирувала на регіональних виборах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це свідчать дані exit poll, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на ARD.

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ХДС на чолі з Арміном Лашетом одержав 34,3% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини набрала 30,6% голосів, ліберальна Вільна демократична партія - 12,2%. Далі йдуть «Альтернатива для Німеччини» з 7,5%, «Зелені» - 6,1 %, «Ліві» - 5%, а також «Партія піратів» - 1,1%.

Раніше у влади в Північному Рейні-Вестфалії перебували соціал-демократи і «зелені». Як відзначає видання, цього разу можливе утворення «великої коаліції», до якої увійдуть консерватори і соціал-демократи.

Земельні вибори в Північному Рейні-Вестфалії називають «малими загальними», про них говорять, як про репетицію голосування 24 вересня - тоді у ФРН оберуть новий склад бундестагу і нового канцлера.

«Від результату дуелі між Ханнелоре Крафт і Арміном Лашетом багато в чому залежать і шанси кандидатів у канцлери Німеччини голови ХДС Ангели Меркель, яка очолює зараз уряд країни, і її соціал-демократичного суперника Мартіна Шульца», - відзначається в повідомленні.

Північний Рейн-Вестфалія є лідируючою федеральною землею ФРН за чисельністю населення, за площею вона лише на четвертому місці. У цьому регіоні проживає чверть виборців Німеччини.