У Німеччині рейтинг Меркель знову почав зростати - опитування

Як зазначає Die Welt, згідно з останніми даними досліджень ARD-"Deutschlandtrend", зараз рейтинг Меркель становить 60%, що відразу на 5 процентних пунктів вище від попередніх показників. При цьому це найвищий рівень популярності чинного канцлера Німеччини, починаючи з вересня 2015 року, коли вона почала втрачати підтримку серед німців через свою міграційну політику.

При цьому головний опонент Меркель на майбутніх виборах – лідер СДПН Мартін Шульц – навпаки втратив 3 процентних пункти і зараз має рейтинг 52%.

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Проте найпопулярнішим політиком серед німців став соратник Меркель, міністр фінансів Вольфганг Шойбле, у якого 65% підтримки громадян, що на 3 процентних пункти більше попередніх показників.

Водночас у рейтингу партій ХДС Меркель і СДПН Шульца практично зрівнялися. Так, у ХДС 32% підтримки громадян, що на 2 процентних пункти менше від попередніх показників, тоді як СДПН навпаки набрали 3 процентних пункти і зараз мають рейтинг 31%.

При цьому рейтинги партій "Ліві", "Зелені" і "Вільні демократи" залишилися без змін – 8%, 8% і 6% відповідно.

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А ось праві популісти "Альтернатива для Німеччини", які набрали популярність на хвилі міграційної кризи, тепер продовжують втрачати позиції - у новому рейтингу у них 11%, що на 1 процентний пункт нижче попередніх даних.

Як повідомляв УНІАН, ще в лютому 2017 року опитування в Німеччині показували спад популярності чинного канцлера Ангели Меркель, тоді як екс-глава Європарламенту Мартін Шульц, який нещодавно повернувся у німецьку політику, навпаки стрімко набирав популярність.