У мережі з'явилися фото запуску балістичної ракети КНДР

У мережі з'явилися фото запуску балістичної ракети в КНДР. В ході запуску була протестована можливість ракети нести велику ядерну боєголовку.

Ракета була запущена під великим кутом, щоб не піддавати ризику безпеку сусідніх країн. За даними ЦТАК, ракета пролетіла 787 км і досягла висоти 2111 км.

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Про чергове випробування ракети у Північній Кореї стало відомо в ніч на 14 травня. За даними джерел CNN, ракета впала в 100 км від Владивостока. У міністерстві оборони Росії, однак, повідомили, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону і впала в Японському морі.