КНДР здійснила запуск невизначеної ракети - ЗМІ

КНДР провела випробувальний запуск ракети невизначеного зразка. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

За його даними, запуск був проведений з полігону неподалік від міста Кусон на північному заході країни. Запущений снаряд міг бути балістичною ракетою, вказало агентство.

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Як повідомляє агентство Kyodo з посиланням на південнокорейських військових, КНДР могла запустити балістичну ракету нового типу. Відзначається, що такий висновок був зроблений, оскільки ракета летіла по дуже високій траєкторії. Перш ніж впасти в Японське море, балістична ракета пролетіла відстань близько 700 км.

Як заявив раніше генеральний секретар японського кабінету міністрів Есіхіде Суга, ракета впала поза межами зони Японії і не завдала ніякої шкоди.

Останній раз КНДР провела випробування балістичної ракети 29 квітня. Тоді, за даними Пентагону і уряду Японії, снаряд впав на північнокорейській території.