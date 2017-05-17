У Волгограді кількість жертв вибуху газу в житловому будинку зросла до чотирьох

Четверту жертву знайшли в ході нічних пошукових робіт з-під завалів будинку в Волгограді, в якому напередодні стався вибух газу. Про це повідомив ТАСС представник міжвідомчого оперативного штабу, розгорнутого на місці НП.

"Вилучено тіло четвертої жертви НП у Волгограді - це дівчина 1990 року народження, за попередніми даними, вона проживала в цьому будинку", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що встановленодвох осіб із трьох загиблих - це працівник Волгоградгазу і мешканка однієї з квартир. Є ще загиблий, особа якого встановлюється. Вночі з - під завалів було витягнуто третю жертву - літня жінка 1931 року народження, яка проживала в цьому будинку.

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Після знаходження четвертої жертви пошукові роботи на місці події тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді вдень 16 травня стався вибух газу у квартирі на першому поверсі чотириповерхового газифицированного цегляного житлового будинку. В результаті були зруйновані 12 квартир, звалилися перекриття та частина зовнішньої стіни третього під'їзду, пошкоджені міжкімнатні перегородки. Загинули 4 людини, 11-постраждали, з будівлі було евакуйовано 40 осіб. Після вибуху в регіоні був введений режим НС.

Причиною НП, за попередніми даними, стало пошкодження газопроводу при незаконному підключенні до водоводу, а роботи виконувала компанія, яка не мала на них дозволу.