У Волгограді через вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку: є жертви

Вибух побутового газу стався у житловому будинку в Волгограді.

Як повідомили ТАСС у Головному управлінні МНС РФ у Волгоградській області, в результаті вибуху обвалився один під'їзд.

"Вибух газу стався в чотириповерховому житловому будинку, коли там працювали газові служби", - сказав співрозмовник агентства.

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За попередніми даними, в результаті вибуху загинули дві і поранено п'ять осіб, повідомили ТАСС в Центрі медицини катастроф.

На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи, ведеться розбір завалів. За даними екстрених служб, зруйновано близько 10 квартир.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу при проведенні ремонтних робіт.