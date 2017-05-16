У Волгограді через вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку: є жертви
14:14, 16 травня 2017Світ
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За попередніми даними, дві людини загинули і п'ятеро отримали поранення.
Зруйновано близько 10 квартир / фото vk.com/gorod34
Вибух побутового газу стався у житловому будинку в Волгограді.
Як повідомили ТАСС у Головному управлінні МНС РФ у Волгоградській області, в результаті вибуху обвалився один під'їзд.
"Вибух газу стався в чотириповерховому житловому будинку, коли там працювали газові служби", - сказав співрозмовник агентства.
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За попередніми даними, в результаті вибуху загинули дві і поранено п'ять осіб, повідомили ТАСС в Центрі медицини катастроф.
На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи, ведеться розбір завалів. За даними екстрених служб, зруйновано близько 10 квартир.
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу при проведенні ремонтних робіт.
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