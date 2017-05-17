У Кремлі заявили, що готові надати стенограму розмови Трампа із Лавровим

Кремль готовий надати стенограму бесіди міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і президента США Дональда Трампа, якщо адміністрація США буде не проти. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції, пише ТАСС.

"Якщо адміністрація Сполучених Штатів вважатиме за можливе, ми готові надати запис бесіди Лаврова з Трампом в Сенат і Конгрес США, звичайно, в тому випадку, якщо американська адміністрація цього захоче", - сказав Путін.

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У той же час помічник президента РФ Юрій Ушаков уточнив, що мова йде про стенограму. "(Аудіозапис – ред.) не ведеться, - сказав він. - Ведеться запис людиною, який спеціально для цього присутній на бесідах".

Як повідомляв УНІАН раніше, видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією.

Пізніше перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, інформація про те, що президент країни Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є брехливою.