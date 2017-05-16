У Білому домі прокоментували статтю про розсекречення Трампом інформації Лаврову

Перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, інформація про те, що президент країни Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є брехливою.

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Про це повідомляє телеканал CNN.

«Ця стаття брехлива. Президент обговорював тільки загальні загрози, з якими стикаються обидві країни», — сказала вона.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон також спростував цю інформацію, заявивши, що на зустрічі Трампа та Лаврова обговорювалося широке коло питань, серед яких були загрози тероризму і спільні зусилля у боротьбі з ними, передає Reuters.

«Під час цього обміну думками розглядався характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела і методи (отримання розвідувальної інформації) або військові операції», — уточнив Тіллерсон.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією.