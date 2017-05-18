У колумбійському порту сталася серія вибухів, є загиблі

Щонайменше шість людей загинули і ще 20 постраждали в результаті кількох вибухів в порту колумбійського міста Картахена. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Причини вибухів встановлюються. "Пролунало три вибухи, два з них сталися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної служби.

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За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американської суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar. Повідомляється, що після вибухів почалася пожежа, яка була незабаром погашена.

Місце події знаходиться у промисловій зоні міста, приблизно в 15 км від туристичних визначних пам'яток.

Раніше у Волгограді через вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку, четверо людей загинули.