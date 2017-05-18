У Москві за марихуану затримали відомого рок-музиканта

На московському стадіоні "Відкриття Арена" поліцейські затримали вокаліста рок-гурту "Бі-2" Єгора Бортника (Лева Бі-2), у якого знайшли марихуану. Про це РІА Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

На стадіоні проходив футбольний матч. "Льова Бі-2 був затриманий після того, як у нього знайшли "косяк" з марихуаною", — розповів співрозмовник агентства.

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У прес-службі ГУ МВС у Москві підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, однак його ім'я не уточнили, зазначивши лише, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.

У свою чергу, директор групи "Бі-2" Руслан Волков відмовився коментувати інформацію про затримання. Він пояснив, що зараз група перебуває у відпустці.