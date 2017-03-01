На Миколаївщині поліцейський підкинув місцевому наркотики для підвищення показників своєї роботи

У Первомайському районі Миколаївської області правоохоронці затримали капітана поліції, який підозрюється у тому, що підкинув місцевому мешканцю 160 грамів марихуани, а потім прийшов до нього з обшуком, щоб підвищити показники своєї роботи.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як уточнили УНІАН в прес-службі прокуратури Миколаївської області, правоохоронця затримали у вівторок, 28 лютого.

У Департамент внутрішньої безпеки зазначають, що до УВБ поліції звернувся 29-річний мешканець Миколаївської області і розповів, що дільничний офіцер місцевої поліції змушує його піти на злочин.

«Щоб не псувати статистику по виявленню осіб, які зберігають наркотичні речовини, старший дільничний офіцер поліції почав підбурювати заявника побути в ролі наркозалежного і потримати у своєму будинку канабіс. Правоохоронець пообіцяв сам принести чоловікові марихуану, потім прийти зі слідчим «виявити» її, і запевнив, що посприяє про уникнення відповідальності за це», - повідомили в відомстві.

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За даними Департаменту, в минулому заявник вже мав аналогічний досвід такої «співпраці» і отримав покарання у вигляді позбавлення волі з умовним терміном.

«31-річний дільничний, як і обіцяв, приніс до хати чоловіка пакунок з «травою» та невдовзі повернувся у будинок вже зі слідчим Первомайського відділу поліції, де було проведено формальний обшук приміщення і «виявлено» 160 грамів канабісу. Однак з цією «знахідкою» затримали не власника оселі, а капітана поліції», - підкреслили в Департаменті.

Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій поліцейського та притягнення його до відповідальності.

Наразі прокуратура Миколаївської області розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Зберігання наркотичних речовин з метою збуту) КК України.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині СБУ спільно з Військовою прокуратурою і Нацполіцією у середу, 22 лютого, затримала оперативного чергового одного з відділень поліції міста Кам'янське Дніпропетровської області, який намагався продати півкілограма марихуани.