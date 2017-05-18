У Нью-Йорку машина в'їхала у перехожих, є жертва (фоторепортаж)

19:57, 18 травня 2017
Світ
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Повідомляється про одну жертву наїзду авто на Таймс-сквер.

У Нью-Йорку авто в'їхало у натовп на троутарі на Таймс-сквер. 

Унаслідок наїзду, за даними Reuters, особа загинула, 12 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. 

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Один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.

Телеканал CBS повідомив, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. 

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Теги: #Таймс-Сквер#наїзд авто