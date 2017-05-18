У Нью-Йорку машина в'їхала у перехожих, є жертва (фоторепортаж)

У Нью-Йорку авто в'їхало у натовп на троутарі на Таймс-сквер.

Унаслідок наїзду, за даними Reuters, особа загинула, 12 постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Читайте такожУ Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль на великій швидкості врізався у пішоходів (фото, відео)

Один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.

Телеканал CBS повідомив, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.