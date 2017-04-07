Вантажівку, якою протаранили натовп у Стокгольмі, було викрадено - ЗМІ

Вантажівка, якою протаранили натовп людей у центрі Стокгольма, було викрадено. Про це з посиланням на заяву компанії повідомляє Aftonbladet.

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"Автомобіль Spendrups був викрадений під час доставки у ресторан. Водій збирався розвантажувати його, коли в машину скочив невідомий", - повідомили в компанії, зазначивши, що водій вантажівки зараз в поліції, він "неушкоджений, але в шоці".

Як повідомлялося, в п'ятницю в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей, а потім врізалась в будинок і загорілась. Поліції відомо про дві жертви події, ЗМІ повідомляють про трьох. Інцидент кваліфікували як теракт. В цілях безпеки в місті закрили урядові будівлі і метро.