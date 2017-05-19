Вокаліст Soundgarden Кріс Корнелл повісився

Вокаліст і засновник грандж-групи Soundgarden Кріс Корнелл покінчив з собою, заявили судмедексперти графства Уйен штату Нью-Йорк. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

"Причина смерті встановлена: самогубство через повішення. Повний звіт про результати розтину ще не завершено", - повідомив у четвер судовий патологоанатом.

Напередодні, в середу, 52-річний музикант разом зі своєю групою Soundgarden виступив з концертом в Детройті.

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Близько опівночі за місцевим часом Корнелл був знайдений лежачим на підлозі у ванній, про що в поліцію повідомив друг сім'ї музиканта, який прийшов його провідати.

"Друг сім'ї пішов перевірити, як у нього справи, і виявив його на підлозі у ванній. Тіло передали медичним експертам для встановлення причини смерті", - розповів прес-секретар поліції.

У заяві представника Корнелла раніше говорилося, що його смерть була "раптовою і несподіваною", а її причини ще належить встановити. "Інцидент розслідується як можливе самогубство", - додав він.