Понад 240 осіб померли від холери у Ємені за останні три тижні - ВООЗ

Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що протягом останніх трьох тижнів у Ємені зафіксовано 242 смерті людей через холеру, а кількість зафіксованих випадків захворювання за цей період становить понад 23 тисячі, як повідомляє DW.

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Як заявив у п'ятницю, 19 травня, представник ВООЗ у Ємені Невіо Загарія, у всесвітній організації очікують, що кількість випадків захворювання холерою протягом наступних шести місяців може сягнути 250-300 тисяч. "Ви повинні розуміти, що з такими цифрами ціна, яку ми заплатимо людськими життями, буде надзвичайно, надзвичайно високою", - зауважив представник ВООЗ. Загарія наголосив, що епідемія холери у Ємені є "безпрецедентною" за своїм масштабом.

Нагадаємо, 16 травня в Організації Об'єднаних Націй заявили, що епідемія холери загрожує 7,6 мільйона людей у Ємені.

З вересня 2014 року в Ємені триває конфлікт - країна розділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Уряд Хаді підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".