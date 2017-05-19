Винуватцю наїзду на пішоходів у Нью-Йорку висунули офіційні обвинувачення в убивстві та замаху на життя людей, передає Euronews.

26-річного Ричарда Рохаса затримали на місці інциденту. Під час арешту він просив застрелити його.

Версію теракту поліція відкинула, а сам чоловік зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, курив марихуану і “чув голоси”.

Внаслідок інциденту, що стався на Таймс-сквер, загинула 18-річна дівчина, ще 22 людей зазнали поранень. 4 перебувають у критичному стані.

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Водія, що є ветераном військово-морських сил, у 2008-му і 2015 році вже затримували за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Попередні тести показали негативний результат на алкоголь, але позитивний – на наркотики.

Сусіди Рохаса розповіли, що проблеми з надмірним вживанням алкоголю у того виникли після закінчення військової служби.