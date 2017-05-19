У центрі Мюнхена "противник війни" вчинив самоспалення

У Мюнхені на центральній площі Марієнплац 54-річний чоловік вчинив самоспалення. Чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону площі. Він облив себе бензином і підпалив, після чого помер приблизно через годину в лікарні, передає 112.ua.

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Поки що причини такого вчинку невідомі. Поліція поки не говорить про політичне підґрунтя самоспалення.

У той ж час, відомо, що на машині чоловік залишив два написи: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" та "Амрі - це верхівка айсберга".

Аніс Амрі є головним підозрюваним у скоєнні теракту в Берліні на різдвяному ярмарку. Атака відбулася 19 грудня 2016 року. Вантажівка наїхала на натовп людей на площі біля меморіальної церкви кайзера Вільгельма і проїхала по території ярмарку близько 50-80 м. Загинули 12 осіб, 48 дістали поранення.