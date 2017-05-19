NYT розповіла про спроби Кремля завербувати відомого противника санкцій у Конгресі

Конгресмен-республіканець з Каліфорнії Дейна Рорабейкер заявив, що в 2012 році ФБР попереджало його про можливе вербування російськими шпигунами. Про це він розповів в інтерв'ю The NYT.

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Дейна Рорабейкер багато років відомий як один з найбільш сильних захисників Москви в Вашингтоні, а також як запеклий противник американських економічних санкцій проти Росії. Він також стверджує, що в 1990-х роках програв Володимиру Путіну в армрестлінгу. Крім того, Рорабейкер – один із найвірніших союзників президента Трампа на Капітолійському пагорбі.

За словами Рорабейкера, в 2012 році в Капітолії агент ФБР попередив його, що російський шпигун намагався залучити його як "агента впливу" – людину, яку Москва могла б використати, аби маніпулювати політикою Вашингтона.

У четвер Рорабейкер розповів журналістові, що на тій зустрічі говорили про його контакти з представником МЗС РФ під час поїздки до Москви. При цьому джерела видання кажуть, що Рорабейкера не підозрювали у співпраці з Москвою.

Як повідомлялося, у США призначили спецпредставника для розслідування можливих зв'язків штабу Трампа з Москвою.