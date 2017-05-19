Трамп назвав розслідування його зв'язків з Росією причиною розколу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що поважає рішення міністерства юстиції про призначення спеціального прокурора для розслідування можливого втручання Росії в американські вибори, однак вважає цю справу "полюванням на відьом", пише DW.

Він підкреслив, що між ним і його командою і російською стороною не було ніяких таємних домовленостей.

"Я думаю, це розколює країну. У нас дуже розколота країна з цієї ситуації і з багатьох інших причин", - заявив Трамп в четвер, 18 травня, на спільній прес-конференції з колумбійським лідером Хуаном Мануелем Сантосом.

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Міністерство юстиції США 17 травня призначила спеціального прокурора для розслідування втручання Росії в американські вибори. Ним став 72-річний екс-глава ФБР Роберт Мюллер, який вважається незалежною фігурою, не пов'язаної ні з однією з двох провідних політичних партій Сполучених Штатів. У нього будуть повноваження, як у класичного прокурора, який працює спільно з ФБР і судами: він має право вимагати документи, викликати свідків на допит, пред'являти звинувачення.

Його мандат включає розслідування "будь-яких зв'язків або координованих дій між російським урядом та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією Дональда Трампа", а також усіх випливають з цього розслідування справ, таких, наприклад, як перешкоджання правосуддю. Такі повноваження озвучив заступник генпрокурора США Рід Розенстайн.

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У спецпрокурора буде ряд свобод: він, наприклад, може сам визначати, коли і наскільки детально слід сповіщати міністерство юстиції. Міністерство юстиції, назначившее Роберта Мюллера, може його і звільнити. Втім, Розенстайн може піти й іншим шляхом: саме він ухвалює остаточне рішення щодо рекомендації спецпрокурора про те, щоб та чи інша особа постала перед судом.