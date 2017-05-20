Черговий раунд женевських переговорів щодо Сирії завершився безрезультатно

09:07, 20 травня 2017
Світ
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За словами спецпредставника ООН, вдалося лише домовитися про зустрічі експертів з питань права та конституції.

Ілюстрація REUTERS

Шостий раунд переговорів з мирного врегулювання в Сирії, які проводяться у Женеві під егідою ООН, завершився без відчутних результатів.

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Під час чотириденних консультацій вдалося досягти домовленості проводити зустрічі експертів з питань права і конституції, повідомив спецпредставник ООН по Сирії Стеффан де Містура, передає «Німецька хвиля».

За його словами, мова на непрямих переговорах воюючих сторін йшла про нову конституцію, новий уряд, вільні вибори та боротьбу з тероризмом.

Наступний раунд консультацій відбудеться, ймовірно, в червні.

ООН з 2012 безуспішно намагається досягти шляхом переговорів мирного вирішення конфлікту в охопленій війною країні. Важливою перешкодою є політичне майбутнє президента Сирії Башара Асада. У той час як опозиція вимагає його відставки, представники офіційного Дамаска не мають наміру обговорювати це питання.

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Теги: #війна у Сирії#женевські переговори щодо Сирії