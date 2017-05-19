США завдали авіаудару по силах Асада

США завдали авіаудар по проурядовим силах в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Удар був нанесений по силах, які загрожували безпеці сил коаліції.

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Військові, які обчислювалися десятками, ігнорували попереджувальні постріли з літака військово-повітряних сил США, і, як повідомили джерела, навіть "очевидно, що Росія намагалася відрадити їх від подальшого просування".

Член сирійських повстанських сил повідомив агентству, що конвой складався з сирійських та іранських бойовиків. За його даними, вони прямували до бази Ат-Танф на півдні Сирії, яку використовують США і їх союзники.

Агентство цитує міністра оборони США Джеймса Меттіса, який заявив, що роль його країни в конфлікті у Сирії не змінилася, проте США будуть захищати свої війська.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 4.40 по сирійському часу з есмінців в східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використання хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.